publié le 13/06/2020 à 13:01

Le groupe Action Logement, entité gérée par le patronat et les syndicats, propose cent cinquante euros pour aider à payer le loyer ou rembourser un emprunt immobilier. Afin de bénéficier de cette aide, il faut être sans emploi ou être salarié du privé gagnant moins d'un SMIC et demi en temps normal et avoir perdu au moins 15% de ses revenus à cause de la crise sanitaire, rapporte France Bleu.

L'État a déjà mis en place plusieurs aides, dont le chômage partiel ou encore une prime d'urgence lancée en mai pour quelques millions de ménages précaires. Mais cette aide est la première à viser spécifiquement le logement.

Le gouvernement n'avait pas encore pris position sur le sujet et avait seulement prolongé l'interdiction des expulsions jusqu'en juillet. Cette nouvelle aide "vient compléter l'ensemble de ces mesures d'urgence", a expliqué Julien Denormandie, le ministre du Logement.

L'objectif de cette aide qui coûtera 100 millions d'euros à Action Logement, est d'éviter les impayés de loyer.