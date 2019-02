Qu'est-ce que la taxe "abri de jardin", qui vient d'augmenter ?

et Eléanor Douet

publié le 28/02/2019 à 19:14

Après une précédente augmentation de 3% l'an passé, la taxe "abris de jardin", qui s'appelle en réalité "la taxe d'aménagement", a une nouvelle fois augmenté de 3,8% en 2019. Mais en quoi consiste cet impôt instauré en 2012 et réactualisé chaque année ?



Cette taxe est en fait applicable à toutes les opérations d'aménagements et de construction, comme le rappelle le site service-public.fr. Elle concerne par exemple les abris de jardin d'une surface supérieure à 5 m².

La taxe d'aménagement s'applique également aux opérations de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable).

Dans le détail, les cabanes de jardin, les garages, les vérandas ou encore les caves sont concernés par cette taxe, mais pas les terrasses et les pergolas puisque ces dernières ne sont pas entièrement fermées.

753 euros le m² hors Île-de-France

Avec la hausse annoncée en ce début d'année, les montants de cette perception sont fixés à 753 euros le m² hors Île-de-France (contre 726 euros en 2018) et à 854 euros le m² en Île-de-France (contre 823 euros en 2018). Un montant spécifique est appliqué aux piscines (200 euros par m²) et aux panneaux photovoltaïques (10 euros par m²).



Si vous êtes concerné par cette taxe et que vous voulez connaître la somme à débourser, l'administration a mis en place un simulateur en ligne.