Selon un rapport de la Cour des comptes, un Français sur deux part à la retraite avant l'âge légal de 62 ans. Sur les quelque 800.000 départs à la retraite de 2017, presque la moitié est anticipée, tout en profitant d'une pension complète. Avec un coût pour la collectivité de 14 milliards d'euros par an. Un chiffre considérable.

Plusieurs dispositifs permettent d'arrêter de travailler avant l'âge légal, tout en touchant une retraite complète. Pour une part, ce sont les handicapés et les personnes déclarées invalides pour raison de santé, 130.000 départs en 2017. Il y a encore ce qu'on appelle les catégories actives des fonctionnaires, qui profitent d'une retraite cinq ans plus tôt que le droit commun, et les catégories super-actives, qui ont, elles, dix ans de bonification, par exemple pour les surveillants de prison, ou les policiers en uniforme, qui font en effet un métier stressant et dangereux.

Et il y a enfin les carrières dites longues, pour le privé comme le public, plus de 250.000 départs en 2017, soit un retraité sur trois de cette année-là. C'est là qu'est le gros morceau. Le nombre de départs pour carrière longue a été multiplié par six depuis 2011. Cette envolée s'explique par le dispositif qui n'a cessé d'être élargi depuis le début du mandat de François Hollande. D'abord réservé aux salariés qui avaient commencé à travailler avant 17 ans, il a été étendu à ceux dont le début de carrière était antérieur à leurs 18 ans, puis 20 ans. Sans compter l'introduction du compte pénibilité, qui a accordé de nombreuses bonifications permettant d'anticiper les départs.

Un âge légal avec de nombreuses exceptions

Il règne, au sujet des catégories actives, une certaine opacité, nous dit la Cour des comptes, en particulier pour les fonctionnaires territoriaux. Normalement, ce sont des métiers réputés pénibles. Mais au total, 70% des fonctionnaires locaux hommes ont droit à un départ anticipé ! Et 55% des femmes. Il faut rappeler que c'est déjà dans la fonction publique territoriale que les horaires hebdomadaires sont les plus faibles du pays, en dessous de 35 heures dans 80% des collectivités locales.

Il faut encore rappeler que c'est là que l'absentéisme bat des records. Et bien ça continue avec leurs retraites. Pour les hôpitaux, au contraire, il faut souligner la véritable pénibilité des métiers, et le fait que la nomenclature des catégories actives a été modernisée. C'est la même chose pour l'État, où les choses bougent lentement. Il n'y a pas si longtemps, les instituteurs étaient considérés comme catégorie active, alors que les profs, non. C'est fini.

Ce qui signifie finalement que l'âge légal du départ en retraite n'est pas le même pour tout le monde. C'est incroyable, mais une fois de plus, la France a fait bouger le principe général en passant l'âge légal à 62 ans, tout en multipliant les exceptions, au point qu'elles comptent pour la moitié des cas ! La moyenne d'âge des départs à la retraite en France est donc de 62 ans, mais si l'on intègre ces départs anticipés de plus en plus nombreux, on retombe à... 60 ans.