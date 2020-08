Prix du carburant : comment trouver l'essence la moins chère ?

publié le 30/07/2020 à 16:11

Pour les départs en vacances, il va falloir prévoir le budget carburant. Même si les prix ne varient pas de façon fulgurante cette semaine, le gazole a augmenté de 0,28 centimes. L'essence super sans plomb 95 et SP95-E10 sont eux en léger recul, tandis que le SP98 se maintient. Concrètement, il faut compter entre 1,2 et 1,4 euros le litre.

Pour éviter les excès, mieux vaut donc s'en tenir à quelques règles basiques. D'abord, comparer les prix. Pour savoir quels stations affichent les prix les plus avantageux, vous pouvez consulter la plateforme du gouvernement prix-carburant.gouv.fr. Vous y entrez le carburant à acheter, le lieu, le type d'enseigne... Et le site vous redirige vers les stations qui peuvent vous intéresser.

De la même manière, vous pouvez vous renseigner sur mon-essence.fr ou zagaz.com par exemple. Des applications existent aussi, comme Essence and Co ou Gasoil Now. Le site Dealabs.com signale quant à lui les promotions sur les carburants. Si vous partez en bord de mer, le magazine AutoPlus a aussi recensé les 100 stations-service les moins chères du littoral.

Éviter les aires d'autoroute et les centres-villes

De manière générale, mieux vaut faire le plein avant de partir qu'une fois sur la route. Les stations de supermarché proposent des tarifs plus avantageux que celles des groupes pétroliers. Sur les aires d'autoroute, l'essence est plus chère, car les loyers y sont plus élevés. Même chose en centre-ville : mieux vaut privilégier les points de vente en périphérie des métropoles et dans les villes de taille moyenne. En zone rurale, l'essence est aussi souvent plus chère, faute de stations services assez nombreuses.

Pour ceux qui vivent près d'un pays frontalier, aller faire le plein hors de France peut aussi être une bonne idée. La Commission européenne publie chaque semaine les prix du carburant pratiqués dans les pays de l'UE. Attention toutefois, en pleine épidémie de Covid-19, les conditions d'entrée dans le pays peuvent varier. Pour l'Espagne par exemple, il est déconseillé de se rendre en Catalogne, et il faudra remplir un formulaire de santé publique en ligne avant de pouvoir entrer. Dans tous les cas, il faudra respecter les gestes barrières.

Enfin, si vous voulez dépenser moins en essence, mieux vaut respecter certaines règles d'éco-conduite : adapter son allure, éviter la climatisation, bien vérifier l'état de son véhicule... Se garer à l'ombre permet aussi d'éviter d'avoir à ouvrir les fenêtres au démarrage, et de voir le carburant s'évaporer.