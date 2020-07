Essence : comment consommer moins dans les bouchons ?

publié le 24/07/2020 à 14:00

Les départs en vacances, pour ceux qui prennent la voiture, sont sources de stress et surtout de calculs budgétaires précis afin de ne pas se ruiner en péages d'autoroutes et en carburant. Une équation dont le résultat pourrait être allégé en optant pour certaines mesures, notamment l'éco-conduite, mais aussi en ayant les bons réflexes en cas de bouchons.

En moyenne, un moteur fonctionnant au ralenti consomme 0,8 litre par heure. C'est polluant, ça coûte cher. Alors voici quelques conseils simples pour économiser du carburant. En cas d'embouteillages sur la route des vacances (et le reste de l'année aussi), le premier conseil est de couper son moteur pour un arrêt de plus d'une minute.

Si un redémarrage du moteur consomme du carburant, il en consomme moins qu'un moteur qui tourne au ralenti plus d'une minute. Un redémarrage du moteur consomme d'ailleurs moins de carburant que le démarrage, car le moteur reste chaud.

Lorsque le flux de véhicules avance petit à petit, il est conseillé de redémarrer tout en douceur, sans accélération brusque, et de rapidement passer la deuxième. Anticiper l'évolution du bouchon permet d'éviter une conduite saccadée très énergivore. Pas de précipitations donc quand vous êtes coincés.

Enfin, pensez à limiter au maximum le nombre d'appareils électriques en marche dans la voiture. La climatisation en particulier entraîne une surconsommation non négligeable. N'oubliez pas de recharger vos portables avant le départ et arrêtez le GPS le temps de l'embouteillage. Une bonne révision complète de son véhicule avant le départ est aussi un bon moyen de réduire sa consommation.