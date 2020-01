Prime à la rénovation : comment en bénéficier ?

publié le 09/01/2020 à 18:00

Comment supprimer les passoires thermiques ? 1 Français sur 6 a froid chez lui l'hiver. Mais ce mercredi 8 janvier, un nouveau système de prime à la rénovation énergétique vient d'être lancé par le gouvernement. Plus rapide et plus efficace, un ménage sur deux est potentiellement concerné par cette aide.

Pour obtenir une aide, il suffit de se rendre sur le site maprimerenov.gouv.fr, enregistrer ses revenus et son adresse. Le montant de l'aide dépend d'abord de vos revenus et de la nature des travaux.

En effet, il y a plusieurs barèmes. Par exemple, un couple avec deux enfants dont les revenus sont de 29.000 € et qui souhaite isoler le mur extérieur de la maison pour la somme de 15.000 €, recevra 10.000 € d'aides avec la prime de rénovation.

À partir de ce moment, vous recevez votre numéro de dossier et vous pouvez ainsi commencer les travaux. La prime est versée sous une quinzaine de jours, ce qui permet de payer rapidement l'artisan. Auparavant, il fallait avancer l'argent et attendre 4 à 18 mois pour vous faire rembourser.

Mais attention, ce système fonctionnera quand tout sera rodé en mai prochain. Car pour l'instant, il y a un peu de retard à l'allumage. Si vous faites la demande dès maintenant, vous ne toucherez la prime qu'au mois de mai.