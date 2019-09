publié le 11/09/2019 à 10:00

7,7 milliards d'habitants sur la planète en 2019. Sept pays sur 250 totalisent plus de la moitié de la population mondiale : la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, le Brésil, le Nigéria et les États-Unis. Le nombre de terriens devrait augmenter jusqu'à 11 milliards, à la fin du 21ème siècle, avant de se stabiliser et peut-être de décroître à cause de la chute du taux de fécondité.



La Chine est le pays le plus peuplé avec 1,43 milliard d'habitants, mais cela ne va pas durer. En 2030, ce sera l'Inde, grâce à sa fécondité bien plus élevée que celle de l'Empire du Milieu.

Les autres pays en croissance sont ceux de l'Afrique sub-saharienne. La population de l'Afrique devrait tripler d'ici la fin du siècle, c'est la région qui connaîtra la plus forte croissance. En 2050, le Nigéria à lui seul comptera 400 millions de personnes, plus que les États-Unis. En France, nous seront 68 millions, à peine plus qu'aujourd'hui.

Il y a 57 habitants au kilomètre carré sur Terre

La densité moyenne, pour la Terre entière, est de 57 habitants au kilomètre carré. La France est exactement deux fois plus peuplée, avec 118 habitants pour la même surface. Le pays le plus dense du monde, c'est Macao, plus de 24.000 habitants au kilomètre, et le moins peuplé, c'est la Mongolie, 2 habitants seulement pour la même surface.

La Bulgarie, pays dont la population diminue le plus

Les dix pays qui vont rétrécir le plus sur la planète sont tous d'Europe de l'est, ex-pays communistes. La palme est détenue par la Bulgarie qui comptait 10 millions d'habitants il y a trente ans et n'en dénombre plus que 7 millions aujourd'hui. La population chute plus vite à Belgrade que dans des pays en guerre, la Syrie ou l'Afghanistan. L'académie des sciences bulgare a d'ailleurs calculé que la population du pays diminue, chaque jour, de 220 personnes, ça fait neuf personnes par heure.

Cet incroyable effondrement est dû à la baisse de la fécondité, qui s'explique en partie par le choc qu'a été le changement de régime, après la chute du mur notamment un mauvais état sanitaire et une émigration massive dans les pays de l'Europe de l'Ouest.

Par ailleurs, le record de morts est détenu par la Bulgarie, 15 décès pour mille habitants. C'est au Qatar qu'on meurt le moins, un décès seulement pour mille habitants, à cause de l'âge de la population.

La Corée du Sud, pays au taux de natalité le plus faible

Le record à la baisse, c'est la Corée du Sud, 1,1 enfant par femme, avec Taiwan. Et à l'autre extrémité, c'est l'Afrique avec le Nigéria qui détient le record mondial : 6,8 enfants par femme, suivi par la Somalie.



Conséquence de ces fortes variations, la population de moins de quinze ans est très différente d'un pays à l'autre. C'est au Niger qu'elle est la plus forte, la moitié des nigériens ont moins de 15 ans, alors que ce n'est que 13% au Japon. De façon fort logique, c'est aussi au Japon que la part des plus de 65 ans est la plus élevée, 28%, suivi par l'Italie, 23%, deuxième pays le plus vieux au monde. La France est sur cette route-là également, mais moins avancée, avec 20% de plus de 65 ans.