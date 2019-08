publié le 17/08/2019 à 08:08

Même en été, les chômeurs ne sont pas en vacances. Si vous recherchez un emploi, vous devez remplir vos obligations, au risque de vous voir radié par Pôle emploi pour une durée de un à quatre mois. Vous devez notamment effectuer l'actualisation mensuelle de votre situation.

Ce n'est qu'après votre actualisation effectuée que vous pourrez prétendre au paiement de votre allocation.

Pour actualiser votre situation, trois solutions s'offrent à vous : par téléphone, au 39 49 (service gratuit + prix de l'appel), sur internet, ou via votre smartphone, avec l'application "Mon espace", disponible sur iOS ou Android. Dans tous les cas, vous devez vous munir de votre identifiant à 7 chiffres et une lettre ainsi que de votre mot de passe et du code postal de votre localité.

Une fois l'actualisation commencée, vous devez répondre à une série de questions afin de savoir si vous avez occasionnellement travaillé pendant le mois et si vous êtes toujours en recherche d'emploi.

Calendrier Pole emploi 2019 Crédit : Pole emploi

On peut vous proposer un rendez-vous téléphonique

Attention aussi aux rendez-vous avec Pôle emploi : être à la plage n'est pas un motif légitime d'absence. Si vous êtes convoqué, vous devez honorer l'entretien, ou à défaut, le reprogrammer. Si votre conseiller est compréhensif, il peut vous proposer qu'il se tienne par téléphone.

Avant toute radiation, Pôle emploi doit vous avertir. Vous disposez alors de 10 jours calendaires pour vous justifier. Ne tardez pas, ce délai débute à la date d'envoi du courrier par Pôle emploi.

Vous pouvez demander un entretien auprès du directeur de votre agence pour expliquer votre situation et être accompagné de la personne de votre choix (traducteur, avocat ou personne de confiance).

