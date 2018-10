publié le 30/07/2018 à 07:34

Si vous êtes sans emploi depuis peu, vous n'avez peut-être pas encore percé tous les mystères de l'allocation chômage. Comment s'inscrire à Pôle Emploi ? Quelles sont les conditions pour toucher ses droits ? Quand peut-on les percevoir ? Au milieu de cette jungle de questions, il n'est pas toujours facile de savoir par où commencer.



Si vous débutez une période de chômage, la première démarche que vous devez effectuer est l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi de Pôle Emploi. Pour avoir droit à une allocation chômage, vous devrez remplir un certain nombre de critères : avoir cotisé suffisamment avant votre période de chômage, être en âge de travailler, être physiquement apte au travail et avoir perdu son emploi de manière involontaire (par exemple, ne pas être démissionnaire).

Mais attention : si vous voulez continuer à toucher vos droits chaque mois, cette inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ne suffit pas. Vous devrez en effet la renouveler impérativement chaque mois.



Où dois-je actualiser ma situation ?

Cette actualisation permet de faire savoir à Pôle Emploi que vous êtes toujours en recherche active d'emploi, et de déclarer d'éventuels changements de situation (mariage, déménagement, départ à la retraite, absence du domicile...).



Vous pouvez effectuer cette démarche de plusieurs façons : en ligne, en vous connectant avec vos identifiants sur votre espace personnel Pôle Emploi, par téléphone au 39 49 (Prix d'un appel local) ou en agence Pôle Emploi, sur les bornes Unidialog installées à cet effet.



À quelle date dois-je effectuer cette démarche ?

Le renouvellement de l'inscription à Pôle Emploi doit se faire dans les 15 premiers jours du mois suivant le mois de chômage. Par exemple, pour déclarer votre situation de juillet, vous devrez actualiser votre inscription avant le 15 août.



Dans quel cas dois-je déclarer un changement de situation ?

Selon le site officiel de l'administration française, vous devez également prévenir Pôle Emploi de tout changement dans votre situation "qui affecterait votre droit aux allocations chômage ou votre disponibilité immédiate".



Il faut notamment signaler toute reprise d'une activité professionnelle, quelque soit sa durée, le type de contrat (temps plein ou partiel) et qu'elle soit salariée ou non, ainsi que le suivi d'une formation.



Vous devez également déclarer un arrêt de travail, un congé maternité ou un départ à la retraite, ainsi que tout changement d'adresse, absence de plus d'une semaine de votre domicile ou incarcération.



Ces changements peuvent être déclarés en ligne sur votre espace personnel Pôle Emploi ou par téléphone, au 39 49.