publié le 02/07/2019 à 20:25

En créant l'Institut de l'engagement, en 2012, Martin Hirsch souhaitait aider des volontaires qui avaient effectué un service civique à consolider leurs qualités acquises durant leur expérience associative.

Chaque été a donc lieu le Campus de l'engagement. Cette année, il se déroule du 1er au 3 juillet et réunit 300 lauréats de l'Institut et les représentants de 150 entreprises (Danone, BNP, TOTAL...). "Ils réfléchissent à des sujets comme le réchauffement climatique, le chômage ou l'intelligence artificielle ensembles et ils proposent des solutions", déclare Martin Hirsch. "Il est important de pouvoir montrer qu'on peut intégrer sur les réflexions des grands sujets de société des personnes qui n'ont pas du tout le même parcours", ajoute-t-il.

En effet, les jeunes lauréats n'ont pour la plupart pas fait de classes préparatoires et de grandes écoles. Certains viennent de quartiers difficiles. "Cela permet aux entreprises de reconnaître d'autres compétences que celles auxquelles on pense généralement, de démocratiser leur recrutement", affirme le fondateur du Service Civique.

Grève dans les hôpitaux

Pour certains de ces jeunes, "il y a même des emplois à la clefs", conclut-il. Martin Hirsch est également directeur général de l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) et a commenté les mouvements de grèves des hôpitaux. Ce mardi 2 juillet, certains urgentistes se sont injectés de l'insuline, qui peut être mortelle, pour faire pression sur le gouvernement.

Pour le directeur, "se mettre en danger soi-même n'est pas nécessaire pour être entendu". "Nous n'avons pas cessé de négocier, de discuter et d'essayer de construire des solutions ensembles" affirme-t-il.