publié le 22/05/2019 à 15:44

Du 22 mai au 5 juin, l'association No plastic in my sea organise le #NoPlasticChallenge, avec un défi : réduire sa consommation de plastique à usage unique au quotidien pendant deux semaines.



Chaque jour, l'association propose une astuce centrée sur une thématique : l'alimentation, l'hygiène, les courses... Autant d'exemples bienvenus tant il peut être difficile de se débarrasser du plastique, présent dans nos habitudes de consommation depuis l'enfance.

Pourtant, il y a urgence car dans le monde entier la production de plastique est en hausse (+3,9% en 2017), soit 348 millions de tonnes. Et le manque de recyclage entraîne un désastre écologique. La France n'est pas en reste avec une production en hausse de 7,8% en 2017, selon les chiffres de la fédération européenne PlasticsEurope publiés l'année dernière.

Pour réduire l’utilisation du plastique, RTL.fr vous propose quatre astuces à utiliser au quotidien.

1. Acheter en vrac

Pâtes, riz, céréales... Pour éviter de les acheter déjà emballés dans du plastique pensez au vrac. De nombreuses boutiques proposent désormais des rayons dédiés où l'on trouve des sacs en papier recyclés, que vous pourrez rapporter pour vos prochains achats. Vous pouvez également les mettre dans un tote-bag, qui peut en réalité être utile pour tous vos achats et pas seulement le vrac.

2. Bannir les bouteilles et pailles plastiques

On les utilise depuis que l'on est né, ou presque, sans y penser. Pourtant les bouteilles et pailles en plastique sont un véritable fléau qui polluent principalement les océans et les cours d'eau. Pour s'en passer rien de plus simple : on troc sa bouteille en plastique par une gourde réutilisable, et les pailles en plastique par des pailles en carton ou en métal.

3. Acheter du savon solide

Gel douche, shampoing, après-shampoing. Bien souvent, ces produits sont emballés dans des flacons plastique. S'il est possible de le fabriquer soi-même, il est également possible de les acheter sous forme solide, emballer dans du carton. Auparavant principalement vendu dans les magasins bio, on en trouve désormais dans beaucoup de points de vente.

4. Éviter de commander sur internet

On y pense peu souvent mais les achats sur internet favorisent la consommation de plastique. En effet, les achats sont la plupart du temps sur-emballés pour être certains qu'ils arrivent à bon port intacts.



Achat dans des boutiques physiques où magasin en ligne écolo-responsable : à vous de faire votre choix pour éviter cela.