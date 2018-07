"Plan pauvreté" : gare au rabotage des bas salaires !

publié le 06/07/2018 à 10:00

Le "plan pauvreté" est d'autant plus urgent que si l'emploi va mieux, la croissance des rémunérations et plus globalement celle du pouvoir d'achat sont d'une profonde morosité. Le pouvoir d'achat des Français a quand même reculé de 0,6% depuis la rentrée.



Plus encore que ce chiffre, c'est la cassure très nette qui est en train de se mettre en place, selon l'OCDE, entre les salariés pauvres et le reste de la population. Elle affecte, en effet, tout particulièrement les travailleurs les plus faiblement rémunérés. Il y a actuellement un petit peu plus de boulot pour tous, mais il est de plus en plus chichement payé.

Il y a des raisons que l'on peut entendre pour expliquer ce rabotage des bas salaires : l'absence d'inflation qui gèle les augmentations automatiques ; celle, plus technique, du ralentissement de la productivité des entreprises ; celle aussi de l'ubérisation de l'économie, qui propose de nouveaux emplois mais à faible qualification et à bas salaire.

Mais il n'est pas impossible aussi que les surprimes octroyées aux qualifications les plus pointues et très demandées avalent les marges disponibles pour les emplois du bas de l'échelle.

