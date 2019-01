Auto : le marché de l'occasion en baisse en 2018

publié le 05/01/2019 à 07:56

La préoccupation principale des Français : le pouvoir d'achat. Et l'automobile est en plein dedans. Entre le montant du malus réduit, la prime à la casse doublée... C'est en effet l'année pour changer de voiture. Avec une grande nouveauté, cette prime va concerner les voitures d'occasions. Ce qui pourrait relancer le marché de l'occasion qui a mis le pied sur le frein ces derniers mois.



Les ventes ont baissé de 1,7 % en 2018. Les chiffres viennent tout juste d'être dévoilés par le site Autoscout24. Une baisse loin d'être catastrophique, car le marché de l'occasion pèse encore très lourd avec 5 millions et demi de voitures échangées, contre près de 2,2 millions pour le neuf. Autrement dit, il se vend 2,6 véhicules d'occasion pour un véhicule neuf en France.

Est-ce que, comme pour le neuf, la part des diesels s'est effondré ? Certes on assiste a une baisse de 1,7 %, au profit de l'essence de +2,5 %. Mais le gasoil reste le roi du pétrole avec près de 63 % des transactions. Soit un peu plus de 6 véhicules sur 10.

Alors que pour le neuf le diesel chute. Alors qu'en 2017, les ventes de véhicules diesels étaient tombées sous le seuil symbolique de 50 % (une première depuis 2000), la dégringolade se poursuit. Et s'accélère : -15 %. Avec à peine 39 % des voitures neuves immatriculées. À titre de comparaison, il y a 7 ans on dépassait les 70 %. Il y a donc un décalage normal entre le marché du neuf et de l'occasion.



Et en occasion les voitures, et les marques les plus recherchées : comme pour le neuf, c'est la Clio qui cartonne, toujours en tête. Toutefois la part des françaises baisse de 2 points. Elles représentent 52 % du marché de l'occasion. À noter que 3 marques ont une côte d'enfer : Dacia + 21 %, Skoda +12 et Nissan +10 %.