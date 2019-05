Paris : Ikea s'installe pour la première fois en centre-ville

publié le 06/05/2019 à 08:49

Une grande première. La chaîne de magasins suédoise Ikea va ouvrir un magasin ce lundi 6 mai à Paris, en plein-centre-ville et non en périphérie comme elle l'avait toujours fait jusque-là. Il se situera dans le quartier de la Madeleine, dans le 1er arrondissement de la capitale. Cela va t-il constituer une révolution dans notre manière d'aller acheter nos meubles et la fin des grands entrepôts a-t-elle sonné?





Selon l'économiste Philippe Moati, l'ouverture de ce magasin ne marque "probablement pas" la fin du modèle Ikea et des ses entrepôts en périphérie des villes. La marque suédoise, qui dispose d'une soixantaine de magasins en France, a selon lui "bien maillé le territoire en s'installant dans toutes les grandes agglomérations".

Cette décision de s'installer en centre-ville s'explique par une volonté pour l'enseigne de "continuer à croître sans buter sur une limite naturelle" et de chercher "un autre relais de croissance". Déjà appliquée dans certains pays étrangers, l'implantation de magasins Ikea au sein même des centres-ville a été une réussite.

Le client passe avant le produit

Pour faire simple, la volonté d'Ikea pour ses clients sera de commander et d'être livré en toute simplicité : "Ce magasin ressemblera plus à un show-room qu'à un magasin ordinaire. C'est à dire qu'il y aura très peu de stocks, très peu de produits seront sur place. Les clients pourront bénéficier de conseils car le service sera un élément très important de ce nouveau magasin et repartiront les mains vides car ils se feront livrer plus tard, à partir de points relais".



Le numéro 1 du mobilier et de la décoration en France veut "aller chercher des clients qui pour l'instant ne fréquentaient pas ou peu Ikea. C'est symptomatique d'un virage qu'a pris le commerce dans son ensemble, qui consiste à segmenter de plus en plus finement la clientèle".



Philippe Moati estime que le magasin de la capitale sera bien différent de ses homologues en périphérie : "La spécificité du magasin de Paris sera l'accent mis sur les services en aidant les clients à identifier l'offre qui convient à leurs besoins. [...] Ce sera un Ikea serviciel, c'est à dire que le produit passe au second plan, au profit du client".