Lituanie : un couple encadre 100 photos d'eux-mêmes dans un magasin Ikea

publié le 26/11/2018 à 14:13

L'opération leur a pris 5 heures. Dans un magasin Ikea en Lituanie, un couple s'est amusé à remplacer les photos d'illustration dans 100 cadres, par des photos de leur couple.



La blague était savamment préméditée. Erikas Mališauskas et sa petite-amie Gintare Peckyte avaient visité en avance le magasin, afin de compter le nombre de cadres en rayon, et par conséquent le nombre de photos à imprimer. L'étape suivante a été de faire une sélection de photos du couple et de passer chez l'imprimeur. Au début, ils se cachaient dans les toilettes pour mettre en place leur supercherie, racontent-ils sur un blog. Puis ils se sont aperçus que personne ne leur prêtait attention, ce qui leur a permis de mener leur mission à bien.

Pour les deux amoureux, les photos d'illustration dans les cadres Ikea sont trop ennuyeuses et artificielles. C'est pourquoi ils ont décidé de les remplacer par des images de leurs voyages, de leurs soirées. Une prouesse dont ils étaient heureux de se vanter sur les réseaux sociaux.