publié le 04/04/2019 à 19:12

Un nouveau défi pour Ikea. Après avoir conquis et révolutionné le marché de l'ameublement, le géant suédois veut dorénavant s'imposer sur le marché de la location. Afin de répondre aux préoccupations environnementales, le leader du marché va en effet étendre son programme de test de location.



Ce programme, lancé en février, a été détaillé mercredi 3 avril lors d'un événement organisé à Kaarst, dans l'ouest de l'Allemagne. "Tester des projets d'offres de location est l'un des moyens pour mettre en oeuvre notre stratégie de transformation (...) Le changement climatique et la surconsommation font partie des plus grands défis de la société", a déclaré Jesper Brodin, directeur général d'Ingka Group, propriétaire de la plupart des magasins Ikea.

L’enseigne, qui fait face à la concurrence croissante d’Amazon, a par exemple commencé à tester un programme d’abonnement pour les entreprises en Suède et en Suisse ou encore à un forfait de location pour les étudiants aux Pays-Bas. Au total, une trentaine de marchés d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie vont être concernés par cette extension du système de location, et ce dès l'an prochain.

Une économie plus circulaire

Ce développement du programme est surtout un moyen pour Ikea de faire un pas de plus vers une économie circulaire mais aussi de répondre à une demande de plus en plus importante de la clientèle.



Le géant suédois, dont le chiffre d'affaires s'élevait à 39 milliards d'euros l'an dernier, s'était déjà engagé à fabriquer tous ses produits à partir de matériaux renouvelables et recyclés d'ici 2030 et à les concevoir de manière à ce qu'ils soient réutilisables, réparables et recyclables.