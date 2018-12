Nutrition : une application donne le "nutriscore" caché d'un produit

publié le 10/12/2018 à 05:30

Comment savoir si un produit est trop sucré, gras ou trop salé ? Une application très pratique donne ces informations en deux clics. Et, n'en déplaise à certains fabricants alimentaires, elle permet au consommateur de savoir ce qu'ils n'ont pas forcément envie de nous dire sur leurs étiquettes.



Il existe en France le logo nutriscore, avec une lettre A, B, C D E et des couleurs du vert au rouge, qui indique si un produit est plutôt bon ou mauvais sur le plan nutritionnel, trop gras, trop sucré, trop salé. Il a été critiqué au départ car il était facultatif, donc les fabricants le mettaient sur l'emballage uniquement s'il leur est favorable.

Une pizza avec un E rouge, l'industriel ne va pas l'indiquer. Mais grâce à l'application Open Food Fact sur votre téléphone, vous entrez le nom du produit et vous obtenez immédiatement sa note nutricscore, peu importe si le fabricant l'a indiquée ou pas. Elle est calculée grâce aux informations transmises par des centaines de consommateurs et de bénévoles.

Il suffit d'envoyer la composition qui elle est sur l'étiquette, et un algorithme calcule si le produit est A B C D ou E. Les concepteurs de cette application Open Food Facts vient de signer un partenariat avec Santé Publique France, donc le ministère de la Santé, qui va les aider a calculer le logo. 200 000 produits sont déjà répertoriés.



L'objectif de ses créateurs, est de forcer les industriels a faire de efforts s'ils sont montrés du doigts avec un mauvais logo rouge vif. Et ça marche. Depuis quelques mois, certains ont déjà évolué et réduit les teneurs en sucre, en sel ou en gras de leurs produits.