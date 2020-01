Nuisances : les poubelles de la commune sont installées devant chez lui

publié le 21/01/2020 à 09:20



Avec sa femme et ses deux enfants, Stéphane habite depuis 12 ans dans sa maison. En juin dernier, la mairie installe un nouveau point de collecte des déchets dans la commune… Pas n’importe où… Juste devant chez lui !

Les conteneurs et poubelles à ordures ménagères sont à moins de 10 mètres de la fenêtre de sa chambre ! Avec des voisins, il a signé une pétition pour que la mairie déplace les conteneurs.

En août, le maire lui a accordé un rendez-vous mais, aucune mesure concrète n’a été appliquée depuis. Conséquences : Cette situation l’expose à plusieurs nuisances. La plus importante : la nuisance sonore. Jour et nuit, les gens viennent vider leurs ordures ménagères. C’est un bal quasi incessant de voitures, de portes qui claquent, de radio allumées, de moteurs qui tournent… A chaque bouteille en verre jetée dans le container, il est aux premières loges ! Sans oublier, les camions poubelles qui passent 4 fois par semaine dès 6 heures du matin pour vider les containers.

Sa famille a de vrais problèmes de sommeil à cause de cela. Autre nuisance : visuelle. Quand les habitants et les employés municipaux sont au niveau du point de collecte, ils ont une vue plongeante sur son jardin, sa maison et plus particulièrement sur sa chambre à coucher. Il a dû acheter une palissade en bois pour conserver un minimum d’intimité.



