publié le 13/10/2018 à 12:02

Alors que le Mondial de l'Auto entame sa dernière ligne droite, les internautes ont décerné les trophées du prix RTL Turbo Auto Plus. Pour chacune des quatre catégories, une dizaine de voitures ont été sélectionnées par les rédactions des trois médias.



Le grand vainqueur de la catégorie voitures de série est la DS3 Cross back. Le SUV de chez PSA a été désigné meilleur véhicule avec 26% des votes, suivie par l'Audi Q et la Critroën C5 Aircross. La catégorie meilleure voiture verte a été remporté de justesse par la Tesla Model 3 avec 34% des votes, avec seulement 19 votes de plus que sa concurrente la DS3 Crossback E-Tense.

Les enfants avaient eux-aussi leur mot à dire, et dans la catégorie voiture préférée des plus jeunes, c'est la Aston Martin DBS Superleggera qui est arrivé en tête avec 37% des votes.

Enfin, chez les concept-car, la e-Legend de Peugeot s'impose dans la catégorie concept car avec 60% des votes, un score inédit. Un plébiscite pour Peugeot et sa voiture rétro-moderne, dont le volant se rétracte dans la planche de bord. Le phénomène a tellement pris d'ampleur qu'une pétition a été lancée sur les réseaux sociaux pour réclamer la commercialisation de la e-Legend.



"Si Peugeot arrive à dépasser l'idée de rentabilité, je pense qu'elle peut être produite en petite série. Mais aura t-elle le même esprit ? Il existe toujours un décalage entre le concept et la série", explique Étienne Bruet de Turbo.



Du côté de la marque au Lion, on teste la réaction du public. Carlos Tavares, le patron de PSA, a lui-même demandé aux automobilistes de soutenir le projet. Quant au prix de la concept-car, il est estimé entre 80.000 euros et 100.000 euros, ce qui en ferait la plus chère des Peugeot.