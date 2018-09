publié le 29/09/2018 à 11:34

Jeudi 4 octobre, le Mondial de l'auto ouvrira ses portes à Paris. Pendant dix jours, ce sera l'occasion pour les constructeurs français de montrer les muscles. Ainsi, Renault montrera qu'il n'a pas échappé à la vague des SUV.



La relance du Kadjar, mis sur le marché il y a trois ans, sera un objectif pour la marque au losange. Le modèle souffre face à des concurrents comme le 3008 de Peugeot.

Le lifting du SUV ne se voit pas forcément à l'extérieur, mais il se remarque à l'intérieur du véhicule. Un nouvel écran tactile de 7 pouces, un meilleur confort, deux prises USB à l'arrière et du nouveau côté moteurs.

Plus musclés mais encore moins polluants en diesel et en essence, et une version 4X4 qui le différencie du 3008. En résumé pas de révolution, mais une évolution pour le Kadjar.