et Eléanor Douet

publié le 23/01/2019 à 10:38

Les Livrets A font le plein. La collecte de l'Écureuil bât tous ses records. Difficile de ne pas être surpris, car nous n’avons jamais autant déposé d’argent sur les Livrets réglementés depuis 2013 et la collecte n’a jamais en 200 ans d’existence était aussi plantureuse.



La cagnotte globale des 55 millions de détenteurs de Livret A conjuguée à celle de son cousin germain, le LDDS, Livret de développement durable et solidaire, culmine ce matin à 392 milliards d'euros. Un bas de laine aussi surprenant par son importance sans cesse croissante que par la pauvreté de son efficacité financière.

Comment expliquer cet engouement pour un placement qui ne rapporte rien ? Le paradoxe est plus cruel que cela : en accueillant nos dépôts, l’Écureuil fait honneur à sa réputation : il grignote avec constance l’argent qu’on lui confie. Pour être clair notre capital rétrécit au fil des jours puisque le rendement garanti de 0,75%, ce chiffre est bloqué jusqu’en 2020 est trois fois inférieur à l’inflation. Dans la vraie vie, ce placement est tout simplement négatif.

Un placement culturel

On peut considérer que c’est le prix à payer pour la sécurité des dépôts. Pour la liberté d’utilisation qui lui est attachée et évidemment pour son absence de toute charge fiscale.



Encore un paradoxe puisque les pertes sur le long terme ne sont même pas déductibles de l’impôt au titre des moins-values. C’est donc plus du côté culturel que financier qu’il faut aller chercher une explication raisonnée à cet engouement.

Une tradition qui devrait perdurer encore longtemps

Mais la tendance peut-elle s’inverser ? Difficile de la programmer à court terme. D’abord parce que le Livret A est présent dans tous les foyers français depuis deux siècles et qu’il n’a jamais fait faillite. Il a façonné grâce à la garantie des dépôts une culture de l’épargne très sécurisée.



Ensuite parce que les Français y sont très attachés, mais avec une certaine distance désormais : le montant moyen des dépôts est de 4.574 euros par livret. Enfin parce qu’il rencontre une constante nationale, celle de l’aversion pour le risque en économie et en finance. C’est moins le cas de la nouvelle génération, mais les traditions ont la vie dure. Comme le Livret A.