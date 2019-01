publié le 17/01/2019 à 13:03

Le textile est une activité essentielle pour le Bangladesh. Le pays est l'usine textile du monde, un pays pauvre, sans ressources, soumis aux pires catastrophes climatiques mais deuxième exportateur mondial de vêtements.



C'est dans ce pays que les plus grandes enseignes, européennes et américaines, font fabriquer leurs collections, des produits sans cesse renouvelés et sans cesse moins chers. Bien sûr, pour que ces exigences soient satisfaites, il faut que les 4.500 usines de ce pays fassent trimer leurs 3,5 millions d'ouvriers, des femmes à 80%, 10 heures par jour, 6 heures par semaine, toute l'année, pour 61 euros par mois, 3 fois moins que le minimum vital pour survivre dans ce pays où l'inflation est supérieure à 5%.

Le textile est à la fois la bouée de sauvetage et la grande faiblesse du pays. Ces industries sont toutes sous-traitantes de grands groupes : H&M, Zara, Decathlon, Gap, Nike et tous les autres, 30 milliards de dollars dans un pays qui est extrêmement pauvre et où le gouvernement ambitionne de porter la part du textile dans sa richesse nationale à 50 milliards.

Une concurrence sauvage

Il y a donc de fortes contraintes et il va falloir que les commandes des multinationales européennes et américaines restent dans le pays. Or la concurrence devient sauvage avec le Laos, le Cambodge et désormais l'Éthiopie qui proposent des salaires encore inférieurs. Il y a aussi pour le Bangladesh l'impérieuse nécessité de contenir ses salaires au plus bas. Voilà pourquoi toutes les manifestations, les grèves, les emprisonnements et les licenciements massifs n'ont débouché à ce jour que sur 15 centimes d'augmentation.



Les espoirs de débouchés positifs après ces mouvements sociaux sont minces. Le Bangladesh est aujourd'hui le 2ème fournisseur de l'Union européenne, avec huit milliards d’euros ces six derniers mois de costumes, de tee-shirts entrée de gamme.



Son industrie textile est en train de rattraper celle de la Chine. Son gouvernement ne veut absolument pas lever le pied. Le seul espoir pour les ouvrières bengalis c'est la pression des multinationales qui sont donneuses d'ordre dans ces pays où ils sous-traitent leurs vêtements pour alléger, améliorer les conditions de travail et faire augmenter les salaires.



Tout cela dépend finalement de nous, les consommateurs. Il va falloir que l'on mette la pression à ces grandes enseignes et c'est à ce tarif que les enseignes feront quelque chose au Bangladesh.

