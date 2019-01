Collectionner les Lego rapporterait plus qu'un placement boursier

publié le 21/01/2019 à 09:52

Les briques de Lego, ce jeu scandinave très populaire auprès des enfants et des parents, peuvent rapporter gros. Selon les millésimes et les collections, c’est littéralement une super affaire : en un an, leur valeur peut être multipliée par 7.



Si vous avez acheté au fil du temps pour 1.000 euros de Lego, vous pouvez aujourd’hui espérer en retirer 7.000 euros. Aucun autre placement en bourse, dans l’or ou en assurance-vie ne supporte la comparaison. En prime, au lieu de stresser sur le devenir de vos économies, vous vous êtes amusé avec les enfants.

Ce bilan, déniché par Bloomberg, est le résultat du travail très sérieux d’une professeure d’économie russe. Elle a analysé la collection de son fils dingue de Lego comme un placement financier et l’a confrontée aux investissements traditionnels. Sa base de travail : 2.300 boites thématiques vendues entre 1987 et 2015. Elle a comparé les prix de vente lors de leur commercialisation et leur valeur en 2015 lors des enchères entre particuliers. Résultat : on sait désormais quelles sont les séries qui rapportent gros.

Des figurines et des répliques stars

Si vous possédez un Faucon Millenium, celui piloté par Han Solo dans Star Wars, une boite de 5.000 pièces commercialisée à sa sortie 549 euros, vous pouvez en espérer plus de 5.000 euros ce matin.



Si dans votre cave vous avez oublié des créations Harry Potter, Batman ou Indiana Jones, sortez le plumeau, astiquez-les soigneusement : la valeur de ces séries augmente de 11% en moyenne par an depuis leurs premières ventes au public. Pour mémoire, l’assurance-vie c’est moins de 2% et le Livret A 0,75%.

Des séries plus ou moins rentables

Toutes les séries ne sont pas aussi rentables. C’est aussi le charme de cette affaire : comme pour les écoles de peintures, les collectionneurs ont des emballements mais aussi des rejets. Ainsi, les Simpson font un bide : ils perdraient 3% de leur valeur par an. Autant dire qu’ils ne valent plus grand-chose.



En revanche, notre professeure d’économie révèle que la valeur des petites boites, celles à moins de 113 pièces se valorisent en moyenne mieux que les grosses créations.



Les petits modules ont gagné 22% les gros 7%. Si vous avez quelques blocs de briques complets ou rares avec leurs emballages d’origine en bon état, un site américain BrickPicker.com entretient la cote de ces Lego tirelires.