publié le 01/02/2020 à 08:30

À chaque début de mois son lot de nouveautés. Plusieurs mesures entrent en vigueur ce samedi 1er février et affecteront directement le pouvoir d'achat des ménages français.



Entre autres, les taux du livret A seront abaissés à 0,5%, le prix de l'électricité va augmenter, l'autoroute coûtera désormais plus cher avec une augmentation du prix des péages de 0,85% et les grilles tarifaires des taxis vont être revues : passant à 7,30 € pour le prix minimum d'un course, pour tous les taxis. En revanche, les tarifs réglementés du gaz baissent de 3,3%, et surtout pour les ménages qui ne font que se chauffer au gaz.

Parmi tous ces changements de la fin du mois de janvier, il ne faut pas oublier la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Pour l'instant, celle-ci ne devrait pas encore avoir de réelles conséquences avant la fin de l'année 2020.

Voici le détail de ce qui va changer pour les Français ce samedi 1er février.

Le taux du livret A abaissé à 0,5%

Mauvaise nouvelle pour le placement préféré des Français. Jusqu'ici à 0,75%, le taux de rémunération du livre A est abaissé au niveau plancher de 0,5%, comme l'a annoncé le 16 janvier Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances.

Les taux réglementés d'autres livrets d'épargne seront aussi modifiés. C'est le cas du taux du livret de développement durable et solidaire (LDDS), qui passe à 0,50% et du taux du livret d'épargne populaire (LEP), qui passe à 1%.

Hausse des prix de l'électricité

Ce samedi 1er février est aussi marqué par une autre nouvelle, qui ne va pas ravir les Français. Les tarifs réglementés d'électricité augmentent de 2,4% en février 2020. Pour la facture moyenne d'un consommateur résidentiel, cette hausse représente une augmentation de 21 € par an environ.

L'autoroute coûtera plus cher

Une autre augmentation notable est prévue concernant cette fois,les tarifs des péages. Au 1er février, ils augmenteront de 0,85%. Le secrétaire d'État chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari avait annoncé une hausse attendue de 1 à 1,5% en novembre, mais il n'avait pas pris en compte le recul de l'inflation, qui impacte les prix.

Les tarifs des taxis revus

Concernant les taxis cette fois, une nouvelle grille tarifaire entre en vigueur ce 1er février. En 2020, le tarif minimum d'une course passe à 7,30 euros pour tous les taxis, parisiens ou non. Ils sont désormais plafonnés à 4,18 euros pour la prise en charge, 1,12 € pour celui du kilomètre parcouru et 37,76 € pour le prix horaire concernant la période d'attente ou de marche lente.

Baisse des tarifs réglementé du gaz

Enfin une baisse notable. Ce 1er février les tarifs réglementés baissent de 3,3%. Les ménages les plus gagnants sont ceux qui ne font que se chauffer au gaz.



On note on baisse conséquente de 3,5% contre 2% pour le double usage chauffage/cuisson et 0,0% pour les ménages l'utilisant le gaz que pour cuisiner, selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Depuis le 1er janvier 2019, les tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz d'Engie ont baissé de 14,7% au total.

Brexit

Après 47 ans de relation tumultueuse, le Royaume-Uni divorce de l'Union européenne. Mais concrètement, peu de choses vont changer au 1er février. Le pays entre en "période transitoire", qui durera certainement jusqu'à la fin de l'année 2020. Durant cette période, les règles de l'Union européenne vont continuer à s'appliquer au Royaume-Uni.