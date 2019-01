publié le 10/01/2019 à 11:57

La rumeur gronde : sous la menace d’un retournement de la conjoncture et des "gilets jaunes", les privatisations envisagées par le gouvernement pourraient être mises entre parenthèses.



Pour être précis, il s'agit ici de deux privatisations : celle d’Aéroports de Paris, une entreprise en bonne santé, bien gérée, dont la vente pourrait couvrir les 10 milliards débloqués par le président de la République le 10 décembre pour calmer la grogne sociale. L’autre dossier c’est celui de la Française des Jeux qui est aussi une belle machine à cash et dont la valeur tourne autour de 1,5 milliard.

Il s'agit là avant tout de spéculations. Aucune autorité ne s’est à ce jour prononcée sur une annulation ou un report de ces privatisations. Leur sort dépend de celui de la loi Pacte qui devrait être votée au printemps.

Pourquoi tant de bruits et tant d’agitation boursière ?

Il est clair qu’il y a un volet de spéculation politique et financière dans ces rumeurs car selon nos informations, le gouvernement n’a pas changé sa stratégie, les équipes d’ADP étaient hier encore à Bercy pour travailler le dossier et la FDJ poursuit son programme stratégique. Et c’est toujours le président de la République qui tranchera fin mai. Maintenant, quand on regarde de plus près, on peut distinguer trois ressorts dans cet épisode.



Tout d'abord le très classique chahut entretenu par les banquiers d’affaires pour faire bouger le dossier et humer le vent. Ensuite, le très traditionnel ballon d’essai gouvernemental, qui permet aux ministres concernés de prendre la mesure des obstacles d’une opération économiquement, financièrement, juridiquement très complexe et dont les enjeux sociaux sont considérables : 1 million de passagers supplémentaires, ce sont 5.000 emplois créés.



Enfin, cela permet une bonne évaluation de l’état de l’opinion alors que la crise des "gilets jaunes" reste entière et que la privatisation des autoroutes en 2005 fait toujours grincer les dents.

Un effet sur les entreprises ?

Ces coups de chauds affectent les entreprises et souvent très violemment. Le cours de bourse d’ADP par exemple s’est crashé de 5% hier. Il est donc évident que tout le monde n’est pas innocent dans cette affaire.



Selon nos informations, ADP pourrait très vite demander à l’Autorité des marchés financiers d’ouvrir une enquête sur cet épisode qui a eu pour conséquence de réduire la valeur de l’entreprise de 800 millions d'euros en quelques heures, sur la foi de simples rumeurs.