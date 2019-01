Apple souffre de la concurrence chinoise

publié le 09/01/2019 à 12:37

Pour la première fois, Apple se retrouve malmenée en bourse. En l'espace de trois mois, le géant américain vient de perdre 25% de sa valeur boursière. Mais il y a plus inquiétant puisque le groupe dirigé par Tim Cook ne publiera plus ses chiffres de ventes.





En cause, l’IPhone, le produit phare de la marque, est en recul de 11% et souffre de la concurrence du marché téléphonique chinois. Inconnus il y a 10 ans, ses fabricants sont en marche pour dominer le marché mondial. Neuf des douze premiers constructeurs de mobiles sont aujourd’hui chinois.

Si Apple fait de la résistance, force est de constater qu'il est bousculé par les nouveaux noms de la téléphonie que sont Huawei ou encore Xiaomi. Ces derniers ayant compris que les consommateurs commencent à saturer face au taux d’équipement à des coups de plus en plus élevés.

Des prix deux fois plus bas

Lorsque le consommateur passe en boutique pour renouveler son équipement, il privilégie le rapport qualité-prix. C'est précisément sur ce terrain que les chinois se mettent en évidence. Les fonctions photos, audio, mémoire, batterie, sont très compétitives à des prix souvent deux fois plus bas que ce que propose Apple.



Ces constructeurs ont franchi un cap. Un constructeur comme Huawei dispose aujourd'hui de dix centres de recherche dans le monde dont trois en France. Et à travers la maîtrise de la 5G, ils disposent déjà de toutes les clés des télécoms mobiles des 20 prochaines années.



C’est avec ces mêmes experts chinois que Bouygues Télécom vient de réaliser ses premiers essais grandeur nature de cette technologie stratégique qui va bouleverser la télémédecine, l’enseignement, la gestion des usines, des villes et des transports dits intelligents.