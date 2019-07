publié le 10/07/2019 à 07:31

Prendre le train coûte moins cher qu'avant : voilà ce que dit la SNCF. Depuis 2016, l'entreprise ferroviaire ne ferait plus d'augmentation générale de ses tarifs en début d'année, comme c'était le cas auparavant. Et elle assure que le panier moyen des billets a baissé de 6% ces 4 dernières années.

Mais les passagers n'ont pas le même ressenti. "Le moindre trajet que je prends, je le trouve vraiment surévalué en terme de tarif. On continue à payer super cher le seul transport à priori écologique et c'est un peu scandaleux" déclare un usager, en gare de Lille, mardi 9 juillet.

Et plus les billets sont achetés à la dernière minute, plus le trajet est fréquenté et plus les prix sont élevés. Donc pour certains, les prix sont bien en augmentation.

"Les gens ont raison de ne pas être contents quand ils entendent dire qu'un prix moyen baisse. Parce qu'un prix moyen, c'est une simplification qui est assez abusive. Sur les Ouigo, le prix est bas, mais sur le reste il y a tout de même des augmentations ponctuelles" affirme Michel Magniez, président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports.

À écouter également dans ce journal

Homéopathie - Le gouvernement a tranché. D'ici deux ans, l'homéopathie ne sera plus remboursée. Un déremboursement progressif mais total, suivant l'avis de la Haute Autorité de Santé. Le laboratoire Boiron dénonce une décision incompréhensible et incohérente.

Bernard Tapie - Accusé d'escroquerie et de détournement de fonds publics, l'homme d'affaires a été blanchi par la justice. Il doit encore rembourser plus de 400 millions d'euros.

Écotaxe - À partir de 2020, le gouvernement va taxer les trajets en avion au nom du climat, sur tous les vols au départ de la France. Le tarif s'élèvera de 1,50 jusqu'à 18 euros en fonction des classes et des destinations.