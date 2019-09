publié le 04/09/2019 à 07:29

Les ventes de scooters et de motos ont bondi de 13%, en France, depuis le début de l'année. Dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Nice elles atteindraient même 17 % des ventes de véhicules accessibles avec un permis voiture. Selon Vincent Thommeret, directeur national de Yamaha France, il s'agit d'une "prise de conscience". "Un deux-roues c'est largement suffisant pour déplacer une personne. Mettre en mouvement un véhicule d'une tonne et demi pour déplacer une personne de 70 kilos, ça n'a pas de sens", a-t-il ajouté au micro de RTL.

Les restrictions de circulation devraient dynamiser le marché du scooter électrique. Un secteur encore modeste, avec 8.000 véhicules vendus par an, mais qui compte séduire de nouveaux clients grâce à des modèles pensés pour leur faciliter la vie.

"On a aujourd'hui des batteries amovibles qui permettent aux consommateurs de prendre sa batterie et de la recharger au bureau, au restaurant" afin de "pouvoir utiliser de manière facile et permanente son deux-roues dans la ville", a indiqué à RTL Lionel Favre, directeur de Peugeot Motocycle France. En plein boom, les ventes de deux-roues électriques devraient doubler d'ici à janvier 2020.

À retrouvez également dans ce journal...

Féminicides - Le compagnon de Salomé, la jeune femme dont le corps a été retrouvé sous les détritus, dimanche à Cagnes-sur-Mer, a été mis en examen. Salomé, 21 ans, est la 100ème victime de féminicide depuis le début de l'année.



Ouragan Dorian - L'ouragan continu son chemin vers l'Amérique du Nord. Alors qu'il frappe actuellement la Floride, il a été rétrogradé en catégorie 2. Jour d'après pour les Bahamas, où les autorités commencent à établir un bilan, au moins 7 personnes sont décédés .

Brexit - Boris Johnson en mauvaise posture au Royaume-Uni. Le Premier Ministre a perdu un vote crucial hier au Parlement. L'opposition, aidée par des conservateurs rebelles, a pris le contrôle du débat. Cette opposition va pouvoir proposer une loi pour éviter un Brexit sans accord.