Pendant toute la période de confinement, les 120 salariés de la sucrerie de Toury, dans l'Eure-et-Loir ont travaillé sans relâche pour produire notamment l'alcool nécessaire à la fabrication du gel hydroalcoolique. Mais à la fin du mois, tous seront licencié, le site doit fermer ses portes.

"Cette crise est arrivée, explique un délégué syndical CGT, les productions d'alcool ont été réorientées vers les applications pour les gels hydroalcooliques et on a su montrer que notre usine était compétitive et que notre personnel était compétent contrairement à ce que l'on nous disait".

"Ce que les collègues qui fabriquaient de l'alcool ne comprennent pas, poursuit-il, c'est qu'on leur a dit qu'ils étaient indispensables pendant cette crise et que malgré tout l'usine va fermer...".

Ce jeudi, Emmanuel Macron et Édouard Philippe doivent justement discuter de la préservation de l'emploi en France après la crise avec les partenaires sociaux et évoquer les moyens de sortir de la crise.

Pouvoir d'achat - Selon une enquête dévoilée par RTL, 4 français sur 10 estiment que la crise a eu des conséquences sur leur situation financière personnelle, 1 sur 2 est inquiet pour son avenir personnel. Dans le même temps, le nombre de factures d'énergie impayées est en forte hausse.

Mort de George Floyd - Les trois policiers impliqués dans l'interpellation qui a provoqué la mort de George Floyd, qui étaient encore libres, ont été inculpés pour complicité de meurtre. Derek Chauvin, lui, est désormais poursuivi pour homicide volontaire. Il risque 40 ans de prison contre 25 auparavant. Mais le procureur devra ainsi prouver que le policier avait l’intention de tuer George Floyd, le risque d’acquittement est donc plus élevé.

Justice - Une enquête est ouverte contre un policier après que le magistrat a découvert en pleine audience des images sans équivoque. À la lecture du dossier, impossible d'imaginer ce que l'on s'apprête à voir sur les images. Le policier retire ses menottes à un interpellé et lui dit, selon son témoignage : "maintenant, tu vas pouvoir te défendre", avant de lui asséner un coup de poing.