La CGT pointe du doigt l’attitude de Capgemini. Le groupe informatique avait communiqué sur sa baisse de dividendes par solidarité, mais le montant de cette baisse ressemble étrangement à celui des aides qui doivent être versées par l'État. Ainsi, l’entreprise va empocher 91 millions d’euros de la part de l'État pour le chômage partiel de 3.000 de ses employés, l’équivalent de la baisse du dividende.



Un scandale pour la CGT qui demande à nouveau que les entreprises qui distribuent des dividendes soient exclues du dispositif. Capgemini ne s'est pas mise dans l’illégalité. Aucun texte n'interdit le versement de dividendes par les sociétés qui bénéficient d'un soutien public. Le gouvernement a juste demandé aux entreprises qui reçoivent une aide de l'État de s'abstenir cette année de verser des dividendes ou de les modérer, ce qui est le cas de Capgemini qui va rémunérer ses actionnaires moins généreusement que prévu.



Bercy a menacé de ne pas garantir de prêts ou d'accorder de report de charges aux entreprises qui n'annuleront pas ou ne reverront pas à la baisse le montant de leurs dividendes. Rien n'est prévu pour le chômage partiel sauf si la demande a été abusive par rapport à la situation de l'activité.



Globalement, la consigne du gouvernement est respectée. Les sociétés ayant maintenu voire augmente la rémunération de leur actionnariat sont peu nombreuses, 7 sur 40 au CAC.

