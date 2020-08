publié le 12/08/2020 à 13:36

C'est une autre conséquence du coronavirus. La consommation de viande chute dans le monde entier de 3% par rapport à l'année dernière et de 5% par rapport à il y a deux ans, selon les chiffres publiés par la FAO, l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Une tendance que l'on constate à domicile et dans les restaurants.

Le confinement et la crise économique ont pesé sur la demande de produits carnés. Les ménages en ont moins acheté au supermarché ou chez le boucher. Et la fermeture des restaurants a fait chuter les ventes alors que c'est habituellement là que l'on en consomme le plus.

En un an, la consommation par habitant a reculé de 3%. Depuis les années 60, le marché de la viande ne cessait pourtant de grandir. Et c'est à l'échelle mondiale que cette diminution se constate. Conséquence directe : la FAO prévoit une baisse de la production.

De nombreux abattoirs, touché par le coronavirus, aux États-Unis, au Brésil et en Allemagne, ont dû fermer leurs portes. Mais il n'y a pas que la crise de ces derniers mois pour expliquer ces chiffres. Il y a aussi nos changements d'habitudes alimentaires avec des tendances comme le flexitarisme. Il y a 60 ans, le bœuf représentait 40% de la production mondiale de viande. Aujourd'hui, c'est à peine 20%.

