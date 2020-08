Comment économiser la batterie votre smartphone cet été

publié le 08/08/2020 à 13:02

Le retour des beaux jours et l'arrivée des vacances peuvent parfois vous amener à surveiller davantage la batterie de votre smartphone.

À la plage ou à la montagne, au restaurant, à la piscine ou sur des sentiers de randonnée, comment vous assurer que votre téléphone ne vous lâchera pas ? Surtout au moment le plus important. À moins de disposer d'une station d'alimentation portative, il paraît difficile de faire tenir votre portable sans chercher à restreindre votre utilisation.

L'endurance de votre smartphone est déterminée par une multitude de facteurs. De manière générale, plus un mobile est sollicité, plus il a besoin d'énergie pour fonctionner. Quelques astuces permettent toutefois de prolonger son autonomie de plusieurs heures. RTL.fr passe en revue les gestes et réflexes à adopter afin d'éviter la panne sèche cet été.

Réduisez la voilure sur les fonctionnalités

Désactiver des fonctionnalités non-essentielles permet d'allonger facilement la durée de vie de votre appareil. Par exemple, à moins que vous ne lisiez un texte en plein soleil, il n'est pas nécessaire de pousser la luminosité de l'écran au maximum.

De la même manière, activer la navigation GPS est inutile si vous ne cherchez pas votre chemin. Cela est d'autant plus vrai que vous pouvez télécharger des plans sur Google Maps, et les consulter ensuite même quand vous n'avez accès à aucune connexion.

Le Bluetooth, le WiFi, et les notifications mobiles peuvent également être désactivés pour économiser de précieuses minutes. Pensez également à réduire le délai de mise en veille à quelques secondes dans les réglages de "verrouillage". Cela permettra à l'écran de votre téléphone de ne pas rester allumé pour rien. Autre suggestion : ne laissez pas votre téléphone sur vibreur, sauf si vous en avez vraiment besoin.

Si le réseau s'avère mauvais sur votre lieu de vacances, il peut être judicieux d'activer le mode "avion". L'option vous permet de couper la recherche de données cellulaires en 3G et 4G, qui demande généralement beaucoup d'énergie. Songez enfin à ne pas laisser votre téléphone exposé au soleil : les températures élevées dégradent plus rapidement l'autonomie de la batterie.

Fermez les applications énergivores

Contrairement à une idée reçue, fermer une à une toutes les applications qui s'affichent dans le tiroir d'applications n'a pas forcément d'incidence sur l'autonomie. Pire encore, votre smartphone peut dépenser davantage d'énergie pour rouvrir une application fermée que pour en maintenir une en arrière-plan.



En revanche, il peut être utile de fermer les applications les plus énergivores. Android et iOS repèrent d'eux-même les applications qui consomment le plus d'énergie dans les paramètres de batterie et les options d'alimentation. Privilégier les versions allégées de certaines applications, comme Facebook Lite et Messenger Lite, s'avère être une bonne alternative.



Les systèmes d'exploitation d'Apple et Google proposent aussi d'activer un économiseur d'énergie, lorsque la batterie est presque épuisée. Ce mode réduit de façon temporaire les effets visuels et l'activité des applications en arrière-plan, comme la relève automatique des courriels et les téléchargements.

Chargez votre téléphone correctement

Les batteries en lithium-ion, qu'on retrouve aujourd'hui sur la majorité des smartphones, ont un fonctionnement spécifique qu'il convient de respecter pour qu'elles donnent leur pleine mesure. Il vaut ainsi mieux éviter de laisser charger votre mobile lorsque vous dormez : une batterie chargée au maximum va s'endommager plus vite.



L'inverse est tout aussi vrai : il ne faut pas que votre batterie se décharge trop. Après 300 à 500 cycles de charge, son autonomie va diminuer. Dans l'idéal, branchez votre portable sans attendre qu'il soit dans le rouge et sans le charger jusqu'à 100%.



La généralisation de l'USB-C comme connecteur universel de la téléphonie mobile, de plus en plus de constructeurs proposent désormais une fonctionnalité de charge rapide sur leurs smartphones. Ce standard permet de faire le plein d'énergie en une demi-heure seulement. Tous les derniers Samsung, Huawei, LG, OnePlus, etc. en sont équipés.



La fonction est également accessible depuis peu sur iPhone, mais il vous faudra certainement acheter un câble USB-C : la majorité des smartphones d'Apple sont encore livrés avec un chargeur 5W.