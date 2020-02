Les artistes francophones en tête des ventes de disques

publié le 26/02/2020 à 08:12

Le marché du disque en France affiche une santé remarquable. La hausse de ses ventes de 5,4% en 2019 grâce au streaming profite inévitablement à la création française. Si des quotats stricts obligent les radios à diffuser de la chanson française, il n'en reste pas moins que les gros vendeurs sont des artistes qui chantent en français.

Trois d'entre eux se sont d'ailleurs particulièrement mis en évidence en 2019. La chanteuse Angèle montre que les phénomènes mondiaux d'artistes francophones sont de plus en plus souvent belges puisque le dernier en date à avoir connu une carrière mondiale n'est autre que Stromae.

Dans un tout autre genre, le rappeur marseillais Jul est le symbole de la musique urbaine, qui est la grande gagnante des productions tricolores de disques, puisque le rap représente à lui seul 44% des meilleures ventes de l'année dernière. Une performance dans laquelle Aya Nakamara, qui fait partie des 55 artistes certifiés disques d'or, de platine ou de diamant l'an dernier, a également beaucoup participé.

Outre la hausse des ventes l'an dernier, il faut également signaler un phénomène d'exception culturelle française. Pour preuve, sur les 20 plus grands vendeurs en 2019, il y a 19 français. La seule exception est Lady Gaga sur la Bande Originale du film A star is born. Et quand on se penche sur les 200 meilleures ventes, on y retrouve 46 artistes qui ont sorti leur premier album. Preuve que le streaming permet, plus que jamais, a donné un nouvel élan au marché du disque en France

Le plus

Bob Iger, qui dirigeait l'univers Disney depuis 15 ans est remplacé par Bob Chapek, qui était à la tête des parcs d'attraction du groupe jusqu'ici. Il va donc piloter Disney mais aussi Disney +, la concurrente de Netflix. Il deviendra le 7e patron seulement dans l'histoire du groupe créé par Walt Disney en 1924.

La note

- 19/20 au livret A. On se demandait si la chute du taux de rémunération à 0,5% allait changer quelque chose et bien non, les Français ont encore déposé 4 milliards d'épargne sur leurs livrets, ça reste notre porte-feuille préféré.