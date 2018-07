publié le 28/05/2018 à 15:30

Un véhicule en kit mi-drone, mi-navette autonome ? Voici Pop.Up Next, la nouvelle version de la voiture volante Pop.Up. Cet étrange prototype est né de l'association d'Airbus avec le constructeur automobile Audi et le designer automobile Italdesign. Objectif : proposer des trajets personnalisés aux voyageurs pour décongestionner le trafic dans les grands centres urbains.

Le Pop.Up Next peut se présenter en deux modules. La capsule centrale, à deux places, peut se doter de quatre roues pour les voyages au sol et d'un rotor à quatre hélices pour les trajets dans les airs. L'engin doit pouvoir atteindre les 100 km/h au sol, et les 590 km/h en vol.



Pas de volant ni de pédales : le Pop.Up d'Airbus est 100% autonome. À bord, seul un écran panoramique permet de s'orienter et d'obtenir des informations sur le trajet. Pour faire démarrer la navette, on s'identifie sur une application à télécharger sur son smartphone, puis on choisit des intérêts (shopping, lieux culturels...). Dernière étape, l'appli suggère le trajet idéal, qui peut être constitué d'une partie au sol et d'une partie en vol.



Les infrastructures restent à adapter

"Pour éviter que l'utilisateur ne s'ennuie puisqu'il ne peut pas conduire, nous avons mis en place une intelligence artificielle à bord", explique Luca Buono, responsable du design chez Italdesign. Celle-ci permet de choisir une ambiance, une musique ou de suivre son trajet.



Le lancement d'un tel véhicule n'est cependant pas prévu pour tout de suite. "D'un point de vue technique, le concept est mature", affirme Luca Buono. "Mais le problème, ce sont les infrastructures et le cadre législatif", poursuit-il. En proie à une vive concurrence dans la course à la voiture volante et écolo, le Pop.Up Next ne devrait donc pas voir le jour avant au moins 6 ou 7 ans.