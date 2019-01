Netflix augmente le prix de tous ses abonnements aux États-Unis

publié le 15/01/2019 à 17:42

Netflix augmente ses prix aux États-Unis. Le service de streaming vidéo le plus populaire de la planète procède à la plus importante revalorisation de ses tarifs depuis son lancement il y a douze ans.



Tous les abonnements mensuels sont revus à la hausse, avec une inflation de 13% à 18%, selon les formules. Les autres pays ne sont pas concernés. Contacté par RTL.fr, Netflix assure qu'aucune augmentation n'est prévue en France jusqu'à nouvel ordre.

Outre-Atlantique, c'est le tarif Standard à deux écrans, le plus populaire, qui subit la plus forte hausse, passant de 11 à 13 dollars. L'abonnement de base, la formule Essentiel à un écran, passe pour sa part de 8 à 9 dollars. Il n'avait jamais évolué jusqu'alors. La formule Premium, qui comprend quatre écrans et un flux Ultra HD, passe de 14 à 16 dollars par mois. Les changements prennent effet immédiatement pour les nouveaux clients.

Financer la dette de l'entreprise

La nouvelle a été très bien accueillie à Wall Street où le titre de Netflix a pris 6% en début de séance mardi. Cette hausse de prix va permettre de soutenir les investissements colossaux consentis par l'entreprise dans la production de séries et films originaux (au moins 8 milliards de dollars l'an passé) et la location de programmes.



"Nous changeons les tarifs de temps à autres, pour pouvoir continuer à investir dans du divertissement de grande qualité et améliorer l'expérience globale de Netflix", a indiqué la firme dans un communiqué relayé par TechCrunch.



Netflix affirme que cette augmentation tarifaire n'a pas vocation à traverser l'Atlantique pour l'instant. Mais les précédentes hausse de prix appliquées aux États-Unis avaient toujours fini par impacter le montant des abonnements payés par les clients français de la plateforme, au nombre de quatre millions au dernier pointage. La dernière, en octobre 2017, avait vu l'abonnement Standard passer de 9,99 à 10,99 euros et la formule Premium passer de 11,99 à 13, 99 euros.