Alors que les tarifs des péages de la plupart des autoroutes doivent augmenter le 1er février 2019, de 1,8% l'a précisé Sébastien Lecornu sur RTL, la ministre des Transports a reçu ce vendredi les sociétés autoroutières. Elisabeth Borne les a appelé à faire des gestes commerciaux en faveur des automobilistes.



Lors de cette réunion destinée à faire le point après sept semaines d'agitation des "gilets jaunes", la ministre a "appelé les sociétés concessionnaires à entendre l'attente forte qui s'exprime en faveur du pouvoir d'achat, et à faire des propositions à la hauteur dans le cadre de leurs politiques tarifaire et commerciale", ont indiqué ses services.



"De premières pistes ont été abordées, notamment concernant la situation des usagers réguliers effectuant des trajets domicile-travail, qui vont faire l'objet d'un examen approfondi", a indiqué le ministre dans un communiqué.

Un gel des tarifs en 2015

La discussion en cours, qui doit se poursuivre "dans les prochaines semaines", "se mène en tenant compte des contrats liant l'État aux sociétés concessionnaires, particulièrement clairs et contraignants en matière d'évolution des tarifs", a indiqué le ministère des Transports.



"Toute initiative de court terme qui s'avérerait défavorable aux usagers sur le long terme ne peut pas constituer une solution crédible", a-t-il ajouté, faisant référence au gel des tarifs des péages décrété par Ségolène Royal en 2015, qui a été compensé par d'avantage de hausses les années suivantes.



Plus que des gestes commerciaux ciblés, les sociétés autoroutières préfèreraient troquer un gel des tarifs des péages contre un allongement de leurs concessions, selon un responsable du secteur.



Invité de RTL Midi ce vendredi 4 janvier, le sénateur centriste Hervé Maurey a pointé du doigt la mauvaise gestion du dossier lors du quinquennat précédent. "On paye les années Hollande, c'est-à-dire le gel des péages décrété par Ségolène Royal, qui va coûter 500 millions d'euros de plus que s'il n'avait pas existé", a-t-il estimé.

Des sociétés affectées par la mobilisation des "gilets jaunes"

La réunion de vendredi était également destinée à faire "un nouveau point de situation" avec les sociétés autoroutières, qui ont été durement affectées par les manifestations des "gilets jaunes", avec un manque-à-gagner important lors des opérations de "péage gratuit" et de nombreuses dégradations.



Plusieurs barrières de péage ont notamment été pillées ou incendiées, sur fond de contestation des péages. Elisabeth Borne avait estimé en décembre que les assurances devraient pouvoir rembourser ces dégâts.



"Aucune cause ou revendication ne peuvent justifier de s'en prendre à des personnes ou des biens. Les forces de l'ordre demeurent pleinement mobilisées et le gouvernement continuera d'être d'une fermeté totale à l'égard de ceux qui commettent de tels actes", a déclaré Mme Borne, cité dans le communiqué.