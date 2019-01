publié le 04/01/2019 à 13:02

Le ministre chargé des Collectivités territoriales l'a confirmé ce matin sur RTL : le tarif des péages va augmenter de 1,8% au 1er février prochain. "C'est une décision qui a déjà été prise et moi je l'assume. On a un besoin d'infrastructures et donc on a besoin de les financer", a expliqué Sébastien Lecornu. Une réunion doit avoir lieu à ce sujet ce vendredi 4 janvier après-midi avec les représentants des sociétés d'autoroutes dans le bureau de la ministre des Transports.



Invité de RTL Midi ce vendredi 4 janvier, le sénateur centriste Hervé Maurey a pointé du doigt la mauvaise gestion du dossier lors du quinquennat précédent. "On paye les années Hollande, c'est-à-dire le gel des péages décrété par Ségolène Royal, qui va coûter 500 millions d'euros de plus que s'il n'avait pas existé", estime-t-il.

"Le gouvernement est lié par des contrats favorables aux sociétés d'autoroute, pour ne pas dire déséquilibrés", a poursuivi le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Celui qui dit comprendre la colère des usagers espère néanmoins "un geste de solidarité" de la part de ces sociétés pour les automobilistes qui empruntent régulièrement les autoroutes, rappelant qu'elles font chaque année "des bénéfices considérables".