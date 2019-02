et Léa Stassinet

publié le 07/02/2019 à 05:34

La proposition fait hurler les écologistes. Le ministère de l'Économie planche en effet sur une réhabilitation du diesel, en offrant la possibilité aux véhicules diesel récents d'accéder au haut du classement des vignettes Crit'Air.



Jusqu'à présent, ces véhicules, immatriculés depuis 2011, ne bénéficient pas de la vignette Crit'Air 1, contrairement aux nouveaux modèles essences et aux hybrides. Pourtant, Bercy estime que si ces diesel respectent bien les critères liés au label Crit'Air 1, c'est-à-dire avec très peu de rejets de polluants, il n'y a aucune raison de les exclure par principe. D'autant que selon les constructeurs, les contraintes de dépollution aujourd'hui, notamment via les filtres à particules rendent le gazole aussi propre que l'essence.

Mais il y a aussi une autre raison, plus économique. Les restrictions de circulation annoncées dans plusieurs grandes villes ont fait chuter les ventes de diesel. À peine 34 % des achats de voitures neuves en janvier, contre plus de 70 % il y a 7 ans. De quoi mettre en danger une filière qui emploie 39.000 personne en France.

Selon l'Observatoire de la Métallurgie, 10.000 à 15.000 emplois seraient même menacés à court terme. À cela s'est ajouté la crise des "gilets jaune", qui a obligé le gouvernement a faire marche arrière pour taxer davantage le gazole. Pour le moment le ministère de l'Écologie a recalé la proposition de Bercy, qui pourrait revenir à la charge dans les prochaines semaines.

Emiliano Sala - Le corps présent dans la carcasse de l'avion qui transportait le footballeur a pu être récupéré. On ne sait toujours pas s'il s'agit du joueur ou du pilote. Une autopsie doit être pratiquée.



Alexandre Benalla - L'affaire Benalla éclabousse désormais Matignon. La cheffe de la sécurité des services du Premier ministre a été entendue hier par les enquêteurs dans le cadre des enregistrements de Mediapart.



Coupe de France - Le coup de mou se confirme au PSG, qui a eu besoin d'aller en prolongations pour se défaire de Villefranche-sur-Saône, club de 3e division. On connaît désormais quasiment toutes les affiches des quarts de finale : PSG - Dijon, Vitré - Nantes, Rennes - Orléans et Guingamp ou Lyon (le match a lieu ce jeudi soir, ndlr) - Caen.