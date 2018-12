Carburant : le gaz naturel, peu polluant et très économique, mais peu utilisé

publié le 15/12/2018 à 12:06

Et si les voitures adoptaient le gaz ? Car c'est un carburant peu cher et qui pollue peu, le GNV pourrait être une solution pour le porte-monnaie et l'écologie. Ainsi, le plein est 40 à 50% moins cher que l'essence (20 à 30% moins cher que le diesel). Il permet 1.000 kilomètres d'autonomie pour une voiture et 500 pour un poids lourd.



Le gaz, essentiellement composé de méthane, permet de réduire les émissions de particules fines de 95% et celles de CO2 de 23%. Il permet d'arborer ainsi une vignette Crit'Air 1, et ainsi rouler les jours de pics de pollution et aussi en centre-ville. La carte grise peut aussi être à moitié prix voire gratuite dans certains départements.

Mais aujourd'hui, il y a à peine 14.000 véhicules en circulation, contre deux millions en Allemagne et en Italie. En France, il s'agit essentiellement de bus, de camions à ordures. Les immatriculations de camions GNV doublent toutefois chaque année.

Mais si les ventes restent insignifiantes du côté des particuliers, c'est à cause du manque de stations GNV pour faire le plein. Il y en a à peine une centaine en France. Pourtant, pas de risque de panne sèche, car il y a un double réservoir. L'automobiliste peut passer en mode essence quand il le souhaite. Les constructeurs proposent des voitures bi-carburants, mais il est aussi possible de convertir sa voiture actuelle pour environ 2.000 euros.