et AFP

publié le 18/12/2018 à 17:00

Détonateur de la crise des "gilets jaunes", l'augmentation des taxes sur les carburants était vue d'un mauvais œil par l'ensemble des Français. Le gouvernement est donc revenu sur sa décision, en annulant cette hausse pour 2019.



Ce mardi 18 décembre, l'Assemblée nationale a validé le gel des taxes sur les carburants jusqu'en 2022, qu'avait déjà voté le Sénat dans le cadre du projet de budget pour 2019, en réponse à la crise des "gilets jaunes". Cela revient à supprimer la hausse en 2019 de 3 centimes sur l'essence et 6 centimes sur le gazole, et au total, d'ici à 2022, de 10 centimes sur l'essence et 19 centimes sur le gazole.



L'Élysée avait affirmé le 5 décembre dernier que la hausse des taxes sur les carburants était tout simplement "annulée" pour l'année 2019. "Nous ne détricoterons rien de ce qui a été fait depuis 18 mois", a insisté Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Une annonce ensuite confirmée par le ministre de la Transition écologique, François de Rugy.

Le gouvernement avait d'abord annoncé un moratoire

L'annulation annoncée par le gouvernement le 5 décembre faisait suite à la prise de parole d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre avait alors annoncé un moratoire de six mois sur la hausse de la fiscalité du carburant.