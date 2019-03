publié le 06/03/2019 à 20:02

Des billets de train à côté des paquets de cigarettes. La SNCF s'installe dans les bureaux de tabac. Les buralistes qui vendent déjà, en plus des cigarettes, la presse, des jeux, des cartes de téléphone et qui font aussi office de relais colis, proposeront bientôt des billets de TER à leurs clients.



Ils ont rencontré mercredi 6 mars dans la mâtinée le patron de la Société nationale des chemins de fer, Guillaume Pépy, pour officialiser ce nouveau service.

En profitant du réseau de 25.000 bureaux ce tabac, l'objectif est d'attirer 200.000 nouveaux voyageurs par jour, tout en faisant des économies. Les syndicats de cheminots sont contre, mais pas les buralistes, selon Philippe Coy, le président de leur Confédération. Ce nouveau service verra le jour d'ici la fin de l'année, le temps pour les buralistes de négocier les commissions sur chaque billet vendu.

À écouter également dans ce journal

Marche blanche à Grenoble - Près de 200 personnes se sont rassemblées en mémoire d'Adam et Fatih. Les deux jeunes sont morts samedi 2 mars lors d'un accident de scooter alors qu'ils étaient poursuivi par la police.



Carlos Ghosn - Après plus de 100 jours de détention, l'ancien patron de Renault est sorti de prison. Après avoir payé sa caution de 8 millions d'euros, il est apparu libre en direct à la télévision... et c'est derrière un masque qu'il a quitté sa cellule.



Ligue des champions - Le PSG doit conclure face à Manchester United. Le 8e de finale retour entre les deux clubs a lieu à partir de 21h au Parc des Princes. À l'aller, les Parisiens se sont imposés 2-0.