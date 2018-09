publié le 21/09/2018 à 07:30

Le TGV, c'est bientôt terminé. Près de 37 ans après la mise en service des trains à grande vitesse français, la SNCF a véritablement lancé leur grande transformation jeudi 20 septembre. Après un test sur l'axe Paris-Bordeaux-Toulouse depuis juillet 2017, la marque inOui va désormais progressivement prendre le dessus sur le TGV.



En passant sous l'appellation inOui, les TGV montent en gamme, et se différencient encore un peu plus des trains low-cost Ouigo, amenés à représenter près du quart du trafic ferroviaire à grande vitesse en 2020.

À la clé : une hausse de la qualité du voyage pour le client de la SNCF. Trains plus confortables, connexion wifi, plus de services, des contrôleurs plus à l'écoute... La compagnie veut tout faire pour augmenter le confort des voyageurs, mais sans augmenter le prix des billets.

Connexion wifi

La SNCF mise d'abord sur du matériel neuf : elle a investi 1,5 milliard d'euros dans l'achat de 55 trains flambant neufs qui circulent sur l'axe Atlantique, en attendant l'arrivée du des 100 rames du "TGV du futur" commandées à Alstom pour près de 3 milliards d'euros. 224 rames plus anciennes doivent par ailleurs être rénovées d'ici 2020, un investissement d'un milliard d'euros supplémentaire.



Longtemps réclamé par les voyageurs, le wifi a fait son apparition dans les TGV et sera généralisé dans les inOui. Le portail d'accès à internet, où les voyageurs peuvent déjà échanger entre eux ou commander au bar, permettra bientôt de poser une question, faire appel au chef de bord ou donner des notes à son voyage.

Les contrôleurs à l'écoute

L'installation des portiques de contrôle dans les gares doit également permettre de libérer les contrôleurs présents à bord des trains. "On a réécrit complètement le rôle de nos agents, détaille Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF. On a transformé leur mission de lutte contre la fraude en mission de service, d'attention aux clients."



La SNCF veut désormais "chercher le relationnel, l'émotion, voir la sympathie à certains moments". Le personnel de bord est d'ailleurs encouragé à se présenter lors des annonces, en donnant les noms de l'équipage.

« InOui c’est l’humain », le contrôleur devient chef de bord car il ne contrôle plus les voyageurs. Il a de nouvelles responsabilités dit Rachel Picard. — Arnaud Tousch (@nanotousch) 20 septembre 2018

La satisfaction des clients en hausse

"C'est le triptyque confort, wifi et qualité de service qui labellise le service inOui", résume Rachel Picard. Preuve du succès de la nouvelle formule selon elle : la satisfaction des clients a augmenté de 10 points en un an sur l'axe pilote Paris-Bordeaux-Toulouse.



Dès ce jeudi 20 septembre, inOui remplacera donc le TGV de Paris à Lyon et de Paris à Strasbourg, Metz et Nancy, avant un déploiement sur Paris-Marseille et Paris-Lille en décembre. D'ici 2020, toutes les laisions grande vitesse classiques basculeront en inOui, signant la disparition de la marque TGV.