publié le 27/09/2018 à 06:57

Alors que le gouvernement vante son bilan, et surtout ses intentions futures en matière de pouvoir d’achat, la grogne des Français sur le sujet atteint un niveau spectaculaire. Emmanuel Macron s'est lancé dans une reconquête de l'opinion publique en choisissant le pouvoir d'achat alors que le Budget 2019 doit rendre 6 milliards aux Français.



Et cette séquence va débuter dès le mois d'octobre avec les premières baisses de taxe d'habitation et la suppression totale des cotisations chômage et maladie sur les salaires. Mais, selon notre baromètre Odoxa-RTL-FG2A, les annonces ne passent pas dans l'opinion et le gouvernement doit encore convaincre.

Ainsi, 86% des Français pensent que leur pouvoir d’achat s’est dégradé depuis ces douze derniers mois. Si le pessimisme règne en Europe, sur ce sujet, les Français sont les pires : les optimistes sont deux fois moins nombreux en France qu’en moyenne dans les autres pays (14% contre 28%) et trois fois moins nombreux qu’en Espagne, pays le moins sévère sur le sujet.

C'est panique sur le porte-monnaie Gaël Sliman, président d'Odoxa Partager la citation





Et si l'on se projette dans les mois à venir, l'optimisme n'est toujours pas au rendez-vous. 82% des personnes interrogées pensent que leur pouvoir d’achat va encore se dégrader à l’avenir.





De plus, le prix est devenu en France le premier critère du processus d’achat alors qu’il n’est pas un critère "déterminant", bien qu'important, dans les autres pays de l'Union européenne (55% en France contre 47% en moyenne). Il n’y a aucun domaine de consommation où le prix n’est pas présente comme facteur déterminant par une majorité de Français (de 59% sur l’alimentaire à 84% sur les abonnements divers). Gaël Sliman, président d'Odoxa résume : "C'est panique sur le porte-monnaie".