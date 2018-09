publié le 21/09/2018 à 14:55

Il va être de plus en plus difficile de passer à côté d'Alexa. Le géant du e-commerce mondial Amazon a présenté jeudi 20 septembre à son siège de Seattle une multitude de nouveaux produits domestiques intégrant son assistant vocal Alexa.



Déjà présent un peu partout dans la maison intelligente, Alexa élargit son périmètre d'action et peu désormais connecter micro-ondes, horloges murales et cafetières pour les commander à la voix. Amazon espère ainsi rendre son assistant encore plus incontournable à l'heure où Google commence à lui faire de l'ombre dans les enceintes connectées.

Popularisé par l'enceinte connectée Echo et ses variantes Echo Dot et Echo Spot, Alexa passe au micro-ondes. "Alexa, décongèle un steak", peut-on par exemple demander au tout nouveau four dévoilé par la marque jeudi aux prix de 60 dollars (pas encore annoncé en France).

L'enceinte Echo pourra communiquer directement avec l'appareil pour régler la cuisson de certains aliments, même si la marque se serait bien passée du cafouillage venu troubler sa démonstration grandeur nature lorsque le four s'est mise à diffuser des chansons d'un groupe de rock après qu'un journaliste lui ait demandé d'ajouter quelques secondes de cuisson à un épi de maïs.

lmao this Alexa microwave. It’s only $60 wha pic.twitter.com/cd92uQIJ8t — nic nguyen (@itsnicolenguyen) September 20, 2018

4 produits lancés en France

Au-delà de ces balbutiements, l'ambition d'Amazon est bien de prendre en premier le "tournant de la maison intelligente", a assuré David Limp, l'un des dirigeants de la marque, qui jusqu'ici domine le marché des enceintes connectées.



Comme son principal concurrent Google, Amazon conçoit son assistant virtuel et ses enceintes connectées comme la tour de contrôle du foyer. Ces outils peuvent commander de nombreux appareils et connaissent les habitudes de leur propriétaire, créant un écosystème complet d'appareils et de services compatibles. Cela permet par exemple de commander directement des produits sur Amazon d'une simple commande vocale.



Amazon a dévoilé en tout une douzaine de nouveautés jeudi, essentiellement des variantes améliorées de son enceinte connectée Echo, leader du marché, notamment une version pour voiture, ou encore des accessoires hifi, comme un ampli ou caisson de basse, empiétant sur les plate-bandes du HomePod d'Apple. Quatre produits seront lancés en France le 11 octobre. Une nouvelle génération du galet Echo Dot (59,99 euros), le hub à objets connectés Echo Plus (149 euros), le caisson de basse Echo Sub (129,99 euros), pour enrichir le son des enceintes Echo et la prise électrique connectée Smart Plug (29,99 euros) pour contrôler n'importe quel appareil à la voix via Alexa.

Alexa va bientôt comprendre les chuchotements

La marque a aussi présenté une innovation baptisée "Alexa Hunches", qui rend l'assistant plus intuitif. Il sera ainsi possible de souhaiter "Bonne nuit!" à Alexa, et de s'entendre répondre: "La lumière du porche est restée allumée. Faut-il l'éteindre?". Amazon travaille même à doter Alexa d'une "personnalité", en lui attribuant des "goûts", par exemple pour une marque de bière ou un animal de compagnie. L'assistant vocal voit également son ouïe s'affiner: il sera à l'avenir capable de comprendre des chuchotements. Et d'y répondre à voix basse.