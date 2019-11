La pétaradante Trabant, voiture iconique de la RDA

publié le 09/11/2019 à 11:00

Une pétaradante voiture. On garde encore en mémoire ces milliers de Travant, petites automobiles est-allemandes partant à l’ouest dans une liesse et une joie indescriptibles la nuit et le lendemain de la chute du mur de Berlin. "Tout le monde est venu à Checkpoint Charlie pour voir ce qui se passe. Les petites voitures est-allemandes arrivent en pétaradant. Ces voitures couinent de joie en passant Checkpoint Charlie", relatait alors le journaliste de RTL présent sur place.

Auto iconique de la RDA pendant la Guerre Froide, "voiture du peuple" made in Allemagne de l'Est, elle s’est vendue à 30 millions d’exemplaires entre 1957 et 1991. Elle signifie "satellite" en allemand, en référence à Sputnik, envoyé dans l’espace en 1957, mais elle est surnommée la "Trabi". Ce n’est certes pas un premier prix de beauté, ni de rapidité d’ailleurs : sa vitesse de pointe est de 110 km/h. Elle est aussi équipée d’un moteur deux temps et est construite avec une carrosserie en fibre de coton, pénurie d’acier oblige.



Il fallait attendre jusqu’à 15 ans pour se faire livrer un exemplaire. On pouvait l’acheter d’occasion mais en raison de la forte demande, elle coûtait plus chère que neuve. Elle faisait aussi l’objet de quelques moqueries et blagues. " - Quand la Trabant est-elle la plus rapide ? Quand elle est remorquée", plaisantait-on alors. Aujourd’hui, il reste 50.000 modèles en circulation dont 350 en France.