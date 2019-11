publié le 09/11/2019 à 08:07

Une folle nuit d'ivresse. Au soir du 9 novembre 1989, le mur de Berlin qui sépare la République démocratique allemande de la République fédérale d'Allemagne depuis 28 ans tombe. Dans les rues de la ville, des centaines de milliers d'habitants célèbrent la fin de ce mur, érigé en 1961 et surnommé "le mur de la honte" par les Allemands de l'ouest.

Beaucoup montent sur le mur pour le casser, à coups de pioches, et en gardent un bout comme souvenir. La nuit du 9 novembre est aussi et surtout la première nuit de liberté pour des milliers d'Allemands de l'est qui étaient jusqu'alors bloqués. Ils rentrent à l'ouest à pied, en voiture ou même en vélo, accueillis avec du champagne et du coca. Certains n'y croient pas et ont peur que le mur se referme, une nouvelle fois, pour toujours.

Conçu au départ pour empêcher l'exode de la RDA vers l'Ouest, le mur de Berlin était un symbole de la guerre froide. Sa chute a signé le début de la fin du bloc soviétique. 30 ans après, "le mur (de Berlin) est encore dans les têtes", en Allemagne, explique Nicolas Offenstadt, auteur de Urbex RDA. L'Allemagne de l'Est racontée par ses lieux abandonnés. Selon l'historien, cela explique la montée de l'extrême-droite dans l'est du pays.