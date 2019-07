et AFP

publié le 19/07/2019 à 12:01

Après l'annonce de Bercy concernant la baisse de l'impôt sur le revenu, le 25 avril dernier, le site internet impots.gouv.fr a mis en place un simulateur permettant aux particuliers de calculer individuellement la somme économisée. Cette opération a pour but d'aiguiller plus précisément les Français sur l'impact de la mesure amorcée après le "grand débat". Le coût total de l'opération est estimé à 5 milliards d'euros.

"Cette simulation est indicative et ne concerne que les personnes qui résident en France", a prévenu le ministère des Finances dans un communiqué, ajoutant que le simulateur "ne tient pas compte des effets de certaines situations particulières".

"Si vous êtes éligible à la mesure, le simulateur vous indiquera le montant de votre impôt avant et après la mesure". "Si vous étiez non imposables et que vous le restez, le simulateur vous l'indiquera également" explique-t-il.

Une baisse réservée aux premières tranches

À partir de 2020, ce sont environ 15 millions de foyers français qui pourront bénéficier d'une réduction sur leurs déclarations. La baisse devrait se concentrer sur les premières tranches de l'impôt sur le revenu. Les contribuables situés dans la première tranche devraient, par exemple, économiser 350 euros l'an prochain. Ceux imposés à 30% devraient économiser en moyenne 180 euros et ceux à plus de 30 % ne seront pas concernés par la mesure gouvernementale.

L'impôt sur le revenu rapporte 75 milliards d'euros par an à l'État et concerne 16,8 millions de foyers fiscaux.