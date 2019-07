et Yves Calvi

publié le 02/07/2019 à 08:50

Amazon continue d'embaucher en France. 1.800 CDI vont être créés sur 20 sites en France, avec notamment 500 CDI sur le nouveau site de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. Invité de RTL Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France l'annonce fièrement : "On sera 9.300 CDI en France à la fin de l'année".

Le géant du commerce en ligne compte d'ailleurs s'implanter durablement dans notre pays. Amazon aurait ainsi payé 8 millions d'euros au titre de l’impôt sur le revenu, pour un chiffre d'affaire de 5.7 milliards. Un chiffre que Frédéric Duval ne confirme pas, même s'il l'assure : "Amazon paye ses impôts en France."

"Notre investissement et notre contribution économique ne va pas s'arrêter à ces impôts en France. Nous avons investi plus de 2 milliards d'euro en France depuis 2010, nous embauchons, comme on le voit aujourd'hui, de nombreux Français. Nous faisons tourner la machine économique française de façon très importante", affirme le patron français.