Le visage de Simone Veil future Marianne ?

publié le 13/02/2019 à 19:36

Et si Marianne prenait le visage de Simone Veil ? La question est sur la table après la proposition du parti Agir, emmené par des ex-membres des Républicains aujourd’hui proche de La République En Marche. "Nous proposons de donner à Marianne les traits de Simone Veil qui est l'incarnation de la France et de la République, de leurs valeurs, de leurs combats, de leurs défis, de leur ancrage européen", a écrit Fabienne Keller, l'une des porte-parole du parti, dans une lettre à Emmanuel Macron.



"Cela aurait une vraie signification de donner à notre incarnation nationale le visage de l’un de ses plus grands et illustres serviteur et défenseur", a-t-elle poursuivi. La sénatrice du Bas-Rhin évoque notamment "un visage rassembleur et un symbole riche de sens pour unir les Français".

"Simone Veil fait partie du cœur et de la conscience collective de notre nation. Elle incarne la France, son honneur, sa grandeur, son courage et sa dignité en toute situation et dans l'adversité. Son parcours et ses engagements ont inspiré et donné de la force à des millions de Français", a encore estimé Fabienne Keller dans sa missive au chef de l'État.

C’est vrai que Simone Veil est un exemple extraordinaire Laurent Fabius Partager la citation





Une proposition vue d’un bon œil par Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Invité de RTL ce mercredi 13 février, il a ainsi lancé : "C’est vrai que Simone Veil est un exemple extraordinaire de grande personnalité admirable".



Cette idée a été émise après la découverte de tags antisémites sur des portraits de la militante féministe. Deux boîtes à lettres de La Poste, situées dans le XIIIe arrondissement de Paris, ont été barrées de croix gammées samedi 9 février. Simone Veil avait été déportée à l'âge de 15 ans, avec sa mère et sa sœur, dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Un an après sa mort, ses restes ont été transférés au Panthéon le 1er juillet dernier, ainsi que ceux de son mari, Antoine Veil.