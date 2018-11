Tote-bag "pastèque" chez Tote The Bag (4,95 euros) Crédits : Tote The Bag | Date :

publié le 28/11/2018 à 12:05

Les fêtes de fin d'année approchent mais votre compte en banque est à sec ? Pas de panique : cette année, RTL vous propose une sélection de cadeaux très abordables et surtout pleins de sens à offrir durant la période des fêtes.



Une bonne solution pour les âmes généreuses qui veulent faire plaisir à tous leurs proches sans y laisser leur salaire, mais aussi pour ceux qui participent à un "Secret Santa". Il s'agit d'une tradition venue des pays anglo-saxons, durant laquelle des collègues ou des amis s'échangent des petits cadeaux de manière anonyme, en tirant les noms au sort.

Décoration, bien-être, gourmandises, produits de beauté, livres... Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas forcément nécessaire de dépenser beaucoup pour offrir un cadeau touchant et utile. Suivez le guide...



Un mug pour les amoureux du chocolat chaud

Un petit cadeau simple et toujours utile. En version graphique chez Monoprix (3,99 euros) ou Comics chez Gifi (4,90 euros)



Un masseur de tête "araignée"

La quintessence du bien-être pour à peine 3 euros. Chez HEMA (2,50 euros) ou sur Amazon (2,49 euros).

Des biscuits faits maison

Voilà un cadeau fait avec le cœur qui plaira forcément. Optez pour la confection de "mannala", les traditionnels biscuits secs en forme de bonhomme que l'on mange en Alsace en période de fêtes (la recette ici), ou, plus simple, pour de délicieux cookies (la recette là). Le plus : mettez-les dans une bonbonnière en verre (3 euros chez HEMA), que la personne pourra ensuite garder et réutiliser.



Une bougie

Odorante ou simplement jolie, elle décore avec sobriété n'importe quel intérieur. Avantage : vous en trouverez facilement un peu partout. Chez Monoprix (4,99 euros), Gifi (3,90 euros).



Des plantes miniatures

Optez pour une vivace ou un petit cactus, qui ne demandera que peu d'entretien et saura agréablement agrémenter l'espace de vie. Vous en trouverez chez Jardiland (Bananier des Canaries, à partir de 3,50 euros), Truffaut (Mini-plantes vertes "easy care", 4,99 euros).

Du bon thé

Privilégiez la qualité à la quantité ! Dammann Frères propose des thés et des infusions en vrac à partir de 4 euros les 100 grammes, Kusmi Tea vend des ballotins à l'unité à environ 3 euros. Une petite mais délicate attention.



Un classique de la littérature en livre de poche

On n'y pense pas toujours, mais les livres de poche sont souvent peu chers. L'occasion de faire redécouvrir le plaisir de la lecture ou de compléter la bibliothèque des mordus de littérature.



Une crème pour les mains

Idéales à offrir pendant l'hiver, ces crèmes se glissent dans tous les sacs et protègent nos mains des agressions du froid. Et en plus, elles sentent incroyablement bon... Chez Sephora (4,99 euros) et Merci Handy (4,99 euros).



Un crayon de papier graphique

Pour ceux qui aiment gribouiller en réunion, les dessinateurs en herbe et les amateurs de sudoku...Choisissez-le avec un message personnalisé si vous savez à qui vous l'offrez, graphique sinon. Chez Papier-Tigre (3 euros).



Un sac en toile pour les courses improvisées

À glisser dans un sac à main pour les petites courses après le travail, ou à emmener en vacances à la mer. Chez Tote The Bag (4,95 euros).